Sarà presentato, venerdì 25 marzo 2022 alle ore 17.30, nella Sala Conferenze del Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, –Viale dei Campionissimi n.2, con il patrocinio del Comune di Novi Ligure e in collaborazione con la rassegna culturale Novi d’Autore, il volume“I Senza Volto – parte IV” di Lorenzo Robbiano.

Il libro, naturale conclusione dei tre precedenti I Senza Volto, allarga lo sguardo sull’area facente capo alla Consulta delle SOMS Novi-Ovada e ricostruisce la storia delle associazioni nate a partire dalla seconda metà del XIX secolo, seguendo il sempre più rapido ingrossarsi delle file del proletariato industriale, ma anche segnando il raggiungimento di una condizione di maggiore consapevolezza sociale e politica degli operai agricoli. Con quest’opera Lorenzo Robbiano completa l’accurata ricostruzione della vicenda storica delle Società di Mutuo Soccorso «al fine di salvaguardarne il patrimonio ideale, culturale, artistico e documentale» e di sintetizzare, con oltre settanta schede rigorose ma mai asciutte, il percorso di una vicenda di uomini e di donne che in molti casi è giunta fino a noi con la conservazione e la vitalità di sedi che erano state, in anni difficili e tormentati, il riferimento e il conforto di intere comunità nei territori del novese e ovadese. Proprio dalla conoscenza della storia delle singole Società, che è all’origine dell’attuale welfare state, può derivare un incentivo a non abbassare la guardia e a riferirsi ancora una volta allo spirito di solidarietà e di reciproco aiuto, per affrontare le ingiustizie e le difficoltà del presente.

Alla presentazione, oltre all’autore, parteciperanno l’Assessore alla Cultura, Andrea Sisti; Carlo Campora, Presidente della S.A.O.M.S di Capriata d’Orba nonché Presidente della Consulta delle S.O.M.S. Novi-Ovada; Adriano Dolo, membro della Fondazione Regionale Soms; Mariano Santaniello, Presidente dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea. Moderatore dell’evento sarà Andrea Vignoli, giornalista.

Nella prefazione alla pubblicazione, si legge: “Il quarto volume vuole allargare lo sguardo su un’area più vasta, quella di cui si occupa la Consulta delle SOMS Novi-Ovada, organismo al quale, fin dalla pubblicazione del primo I Senza Volto, mi onoro di appartenere. Proprio durante le presentazioni dei precedenti volumi, avvenute in diverse realtà territoriali, è nata l’idea di realizzare il quarto, allo scopo di raccontare come le persone si siano aggregate non solo per la necessità di stare unite e scambiarsi idee, ma soprattutto per affrontare insieme problemi comuni, quali l’assistenza e l’istruzione”.

Quest’ultimo libro, come le edizioni precedenti, costituisce anche un supporto importante a progetti e a iniziative di solidarietà: infatti anche in questo caso l’autore ha voluto devolvere il ricavato dalla vendita dei libri per attività mutualistiche svolte dalla Consulta delle Soms Novi-Ovada.

Il volume è patrocinato dalla Fondazione S.o.m.s. piemontese.