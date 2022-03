Alessandria celebra l’8 marzo con un ‘Consiglio Comunale Aperto’ dedicato a tutte le Donne.

Si tratta di un evento unico nel suo genere, nato da un’idea dell’Amministrazione in perfetta sinergia con la Presidenza del Consiglio Comunale e la Consulta Pari Opportunità, al fine di affrontare tematiche importanti per le Donne e per i cittadini in generale, soprattutto in quest’ultimo anno.

Saranno infatti al centro del dibattito in Consiglio i temi del lavoro e dell’occupazione femminile, con particolare riferimento alle criticità emerse nel periodo pandemico.

L’ordine del giorno del Consiglio Comunale dell’8 Marzo (ore 17:30) scelto per rappresentare questo momento sarà: “A proposito di DONNE: ALESSANDRIA e il LAVORO – Criticità e prospettive dopo la pandemia”.

Questo appuntamento istituzionale, caratterizzato da un taglio specifico, pratico e concreto, rappresenta il fiore all’occhiello dell’impegno dell’Amministrazione Comunale sul tema ‘Donna’.

Interverranno amministratori locali e regionali, esperti del settore del lavoro, le rappresentanze del mondo datoriale e del sindacato per un confronto costruttivo con Consiglieri Comunali e Consultrici, per la prima volta riuniti insieme. La seduta si potrà seguire anche sul canale YouTube del Comune di Alessandria.

Il lavoro è il filo conduttore del ‘Marzo Donna 2022’, promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Alessandria. Il programma che prosegue fino al 20 Aprile offrirà altri spunti di riflessione e conoscenza.

Prima dell’assemblea, alle ore 15 presso la sala Giunta, si svolgerà la Cerimonia di Assegnazione della prima edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Alessandria – A proposito di Donne” : alla presenza del Comitato d’Onore sarà consegnato il Premio, che è assoluto. La Consulta Pari Opportunità della Città di Alessandria, presieduta da Nadia Biancato, ha approvato nel 2021 un passaggio fondamentale per dare importanza ad un “prodotto” della Consulta: il Concorso diventato Premio ora è pronto per affrontare la scena dei Premi Letterari con un regolamento che prevede il Premio “Città di Alessandria” patrocinato dall’Università del Piemonte Orientale, sostenuto economicamente da una delle associazioni presenti in Consulta, a rotazione (il premio 2022 è sostenuto da Zonta Club Alessandria, valore 300 euro), ed eventuali Menzioni d’Onore o di Merito.

La Giuria del Premio, presieduta da Mariavittoria Delpiano, ha deciso all’unanimità di assegnare due Menzioni d’Onore ad un uomo e a una giovane studentessa e una Menzione di Merito ad una donna. Tutte e tre le Menzioni saranno assegnate ad alessandrini. Assoluto riserbo sulla vincitrice del Premio fino all’8 Marzo.

A conferma del costante impegno nel contrasto alla violenza sulle Donne, alle ore 16:30 la Consulta Comunale Pari Opportunità celebrerà la ‘Giornata Internazionale della Donna’ riunendosi in seduta aperta al pubblico, in sala Consiglio, per analizzare i dati sulle richieste di aiuto e assistenza da parte delle donne vittime di abusi (chatbot #nonpossoparlare). E’ la prima volta, dalla sua istituzione, che la Consulta si riunisce l’8 marzo. La seduta si potrà seguire sul canale YouTube del Comune di Alessandria.