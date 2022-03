Il Comune di Voghera, tramite l’Assessorato alle Pari Opportunità, ha riconosciuto il patrocinio a molteplici iniziative, proposte da associazioni cittadine, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Internazionale dei diritti della Donna. Non si tratta solo di una giornata, l’8 Marzo, ma di più giornate, dedicate ad attività che ricordano le conquiste sociali, economiche e politiche, e le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo.

Si è partiti con “Un fiore per una nuova Primavera”, la campagna di raccolta fondi, allestita da Pavia Donna Ados e tenutasi in Piazza Duomo Venerdì 4 Marzo. L’obiettivo è stato quello di sostenere la ricerca in ambito senologico, finanziando il premio di laurea Ados 2022 per gli studenti laureati e specializzati che hanno sviluppato ricerche nell’ambito diagnostico-terapeutico del carcinoma mammario.

“Un fiore per la ricerca sul cancro” è promossa dall’associazione Coldiretti e ha riunito i produttori agricoli che fanno vendita organizzata insieme a Coldiretti Donne Impresa Pavia. L’iniziativa di Domenica 6 Marzo ha previsto una raccolta fondi a scopo benefico per finanziare la ricerca sul cancro, e si è svolta nei Mercati di Campagna Amica di Voghera, Pavia e Vigevano. I clienti dei Mercati hanno potuto effettuare un’offerta e ricevere in cambio un fiore messo a disposizione dall’azienda agricola Mauro Tagliani di Codevilla; l’intero ricavato dell’iniziativa è devoluto alla Fondazione IRCSS Policlinico San Matteo di Pavia. Da Lunedì 7 Marzo, invece, tutti coloro che risultano interessati a questa speciale raccolta fondi e fare una donazione per la ricerca sul cancro possono recarsi anche negli Uffici di Coldiretti a Voghera, in piazza Duomo, 38.

“Gazebo Polizia Di Stato – Campagna questo non è amore” è andata in scena Lunedi 7 Marzo, tramite l’allestimento di un Gazebo della Polizia di Stato all’imbocco di Piazza Duomo. L’evento è stato promosso nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere. Si è trattata di un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta ai cittadini che ha previsto anche la distribuzione di materiale informativo.

“La voce delle Donne afghane” è un’iniziativa promossa dall’associazione C.H.I.A.R.A. ed è finalizzata ad una raccolta fondi per la Fondazione Pangea Onlus, che si articolerà in una Serata-Evento, presso il Teatro San Rocco Sabato 12 Marzo alle ore 21:00. Verrà trattato il tema della condizione delle donne afghane in questo difficile momento storico dopo il ritorno dei talebani al governo del Paese in un’intervista/dibattito seguita da letture, danze, canzoni e musiche eseguite da artisti locali. È prevista inoltre una mostra fotografica presso la Sala Pagano, in piazza Cesare Battisti, con le opere dell’artista afghana Shamsia Hassani che raccontano, attraverso un linguaggio artistico e poetico, la terribile condizione femminile nella realtà del proprio paese. Le donne sono rappresentate quasi sempre prive di bocca, a testimoniare la feroce repressione che il regime talebano sta mettendo in atto su di loro. L’inaugurazione è prevista Martedì 8 Marzo dalle ore 17:30. La mostra sarà aperta al pubblico con ingresso ad offerta libera anche nei giorni 11, 12 e 13 marzo dalle ore 9:00 (Sabato 11 e Domenica 12 dalle 10:00) alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

“In tempo di pandemia – Donne che si raccontano; Cogliere in ogni cambiamento un’opportunità di crescita” consiste in un incontro online, organizzato dal Centro Italiano Femminile e in programma Martedì 15 marzo alle ore 21:00 sulla piattaforma Jitsi Meet. L’incontro virtuale si svilupperà attraverso il racconto di donne al fine di aiutare a focalizzare l’attenzione sulla crisi come parte inevitabile e necessaria al cambiamento degli stili di vita.

“Le Donne e le arti marziali” è un progetto organizzato da ASD Centro Arti Marziali Pavia e promossa anche nella sede di Voghera, presso il Riability Point in via Kennedy 104. L’iniziativa propone la gratuità di tutti i corsi per il mese di marzo, con l’obiettivo di cancellare lo stereotipo dello sport tipicamente maschile. Si tratta di un’iniziativa rivolta a tutte le donne, anche affette da disabilità.

“La Giornata Internazionale della Donna, oltre a celebrare le conquiste sociali, economiche e politiche, rappresenta un momento importante di riflessione – spiega il Sindaco Paola Garlaschelli -. Non vanno infatti dimenticate le discriminazioni, le violenze di natura fisica e psicologica, di cui le Donne sono oggetto nel mondo. Un plauso va rivolto all’Assessorato alle Pari Opportunità, alle associazioni e alla Polizia Di Stato per aver intrapreso una serie di iniziative di spessore. Rivolgo quindi gli auguri più sinceri a tutte le Donne”.

“Come Amministrazione Comunale abbiamo voluto dedicare molteplici giornate del mese di Marzo per celebrare al meglio la Festa della Donna, dimostrando la nostra massima sensibilità sulla tematica – sottolinea l’Assessore alle Pari Opportunità, Simona Virgilio -. E’ stato necessario un lavoro sinergico con le associazioni e la Polizia Di Stato, che colgo l’occasione di ringraziare per il proprio contributo e impegno. Abbiamo la fortuna di poter contare sull’importante centro anti violenza, l’associazione C.H.I.A.R.A., attivo sul nostro territorio. Il programma è stato ampio e variegato, sono presenti tante iniziative di sensibilizzazione, ed esprimo la mia più grande soddisfazione”.