Domani Martedì 8 marzo alle ore 16.30 nel Teatro dell’opera Mapi Danna presenta il libro: “Ti amo anche oggi non per sempre ma ogni giorno. Storie straordinarie raccontano cosa nutre o avvelena l’amore” ( Sperling & Kupfer). Letture scelte con Loredana De Flaviis attrice de “ il Teatro dell’Albero”. L’incontro è inserito nei piano di Formazione dei docenti. L’ingresso è libero con Green Pass e mascherina Ffp2.

“A noi piacerebbe sapere che l’amore è una cosa grandemente spensierata, invece no. E’ allegria a saltelli. Uno di quei campi in cui la felicità è intermittente. …E’ l’onnipotenza del “non so che fare” essere innamorati. Grandi attacchi di incertezza, poi ti consoli, dopodiché ti dici “Va bene così” poi riformuli” stiamo a vedere cosa succede”. Solo che tutto può capitarti tranne scegliere. E’ una specie di geometria sperimentale:essere innamorati vuol dire sbagliare da qualche parte. Ci salva il fatto che sbagliare non cambia niente. (Ester Viola dalla Prefazione al libro) . Nella giornata della festa della donna, in collaborazione con lo Zonta Club i Martedì Letterari si soffermano sul sentimento dell’amore “su cosa lo nutre o cosa l’avvelena.”

In questo libro Mapi Danna individua alcuni passaggi e situazioni fondamentali nella storia di una coppia – l’amore come dono o come bisogno, la tentazione del possesso e la gelosia, il tradimento, il perdono, i segreti, l’arrivo di un figlio, i ruoli –, cercando gli ingredienti degli amori che vincono il tempo e le crisi. Le confessioni di alcune coppie famose la aiutano a capire il segreto delle unioni felici: l’amore è un impegno quotidiano, un sentimento che richiede cura ogni giorno. È faticoso, forse, ma ci fa crescere perché è spinta vitale, creatività, futuro.

Un libro per ogni giorno dell’anno, come l’amore che dovrebbe scrivere ogni giorno dell’esistenza, otto marzo compreso.

Milanese, Mapi Danna vive con la famiglia a Misano Adriatico (Rimini). Dopo un’esperienza nel mondo del giornalismo, si è dedicata alla scrittura di libri per bambini e testi scolastici . Nel 2013 ha ideato il progetto editoriale Love Books, una sorta di storytelling con racconti di storie d’amore di persone comuni che fungono da strumenti didattici per l’educazione affettiva. Il primo libro arriva invece nel 2017 quando pubblica per Mondadori “Una vita in gioco” con Chantal Borgonovo, che le è valso il premio Zanibelli 2018 e una menzione speciale al premio CONI 2018. E’ sposata da trent’anni con Claudio Cecchetto, tra i Deejay più famosi d’Italia, col quale ha costruito una storia d’amore inossidabile.

IL 15 marzo 2022 nel Teatro dell’Opera del Casinò, alle ore 16.30 nell’ambito dei Martedì Letterari Dario Salvatori presenta il libro: Il Salvatori dizionario della musica italiana (Iacobellieditore). Partecipa Freddy Colt. L’incontro è inserito nei piano di Formazione dei docenti e dei giornalisti .