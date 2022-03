Domenica 6 marzo alle ore 9:30 saranno sul nastro di partenza centinaia di persona per la Derthona Half Marathon e la Derthona TEN una mezza maratona e una 10 km competitiva e omologate FIDAL.

“Erano anni che desideravamo mettere in luce la nostra Tortona con una mezza maratona di livello nazionale organizzandola al meglio – dice Claudio Robbiano, il presidente di Azalai, l’associazione sportiva presente sul territorio con i suoi eventi ormai da più di 10 anni – Il 6 marzo sarà un giorno importante per la città di Tortona; sarà una festa sportiva ma anche un’occasione per ravvivare e celebrare le proprie origini storiche e religiose”

Il 2022 è infatti un anno significativo per la storia della città di Tortona.

La tradizione storico-religiosa della città infatti si incontra con la passione per il territorio e lo sport e non solo nella coincidenza delle date.

Ricorrono infatti i 1900 anni del martirio di San Marziano, Santo Patrono della città per oltre 45 anni indicato dalla tradizione come suo protovescovo. La sua ricorrenza è proprio il 6 marzo, stessa data scelta da Azalai per la prima Mezza Maratona di Tortona.

Il percorso della Derthona Half Maraton e della Derthona TEN, che si snoda tra le vie più belle e importanti della città, vedrà la partenza proprio a pochi passi dalla Cappella dedicata al Santo Patrono, eretta nel 1875 sul luogo del martirio di San Marziano, per poi transitare dal Santuario della Madonna della Guardia e infine da Piazza Duomo, davanti alla Cattedrale dove sono custodite le reliquie del Patrono.

Presenti ai nastri di partenza atleti a livello mondiale come Valeria Straneo vice campionessa mondiale e plurimedagliata che dal 2022 fa parte della squadra di Azalai, Ilaria Bergaglio che si è recentemente guadagnata il secondo posto su una ultra distanza di 100 km qualificandosi per i prossimi campionati del mondo di ultramaratona.

Azalai lascerà tracciato il percorso della 10km per tutta la mattinata per coloro che desiderano percorrerlo autonomamente camminando.

L’organizzazione dell’evento è stata possibile grazie al Comune di Tortona che ha dato un grande supporto logistico e a tutte le aziende e gli esercenti che hanno creduto nell’evento.