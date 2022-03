Appuntamento culturale di grande rilievo, domani, giovedì 3 marzo a Tortona. Presso la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” i tortonesi avranno il piacere di ospitare Marino Magliani, che insieme a Marco Grassano, presenteranno “Il cannocchiale del Tenente Dumont”, presentato al Premio Strega da Giuseppe Conte con l’intervento anche di Marco Candida.

«Il romanzo di Magliani si configura come romanzo storico, narra infatti le vicende di tre disertori dell’armata napoleonica durante la campagna d’Egitto e il loro avventuroso ritorno in patria, con attenzione ai personaggi e alle vicende che si svolgono su diversi piani e con diversi linguaggi narrativi. Ma è anche un romanzo di paesaggi, e in particolare quelli liguri sono descritti magistralmente con un linguaggio che conserva echi boiniani e biamontiani, di grande suggestione.» G. Conte

