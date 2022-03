Forse qualcuno avrà storto il naso nel vedere che per entrare, chi ha più di 12 anni deve pagare 5 euro, ma credetemi, il biglietto di ingresso li vale tutti perché si possono trascorrere almeno un paio d’ore assaporando un evento unico per la città di Tortona.

Ci riferiamo a T.ink il Festival di illustrazione del fumetto, organizzato dall’Associazione Culturale ACM eventi, la stessa che allestisce Ale comics che è stato inaugurato questa mattina, sabato al Museo Orsi di Tortona e sarà visitabile per tutta la giornata di domenica.

I cinque euro del biglietto oltre a coprire le spese non indifferenti di una manifestazione impeccabile che viene organizzata per la prima volta a Tortona serviranno anche per fare in modo che non si tratti di una meteora sporadica ma una manifestazione che possa proseguire nel tempo e che non interessa solo gli appassionati di fumenti, anzi: chi crede di trovare una mostra mercato del fumetto, infatti rimarrà deluso perché i fumetti si vendono al mercato o in appositi mercatini. Certo qualcuno si trova ovviamente anche in questa rassegna ma il livello di T.ink (dove sta per Tortona e ink per inchiostro) è decisamente superiore con la presenza di alcuni fra i migliori illustratori italiani di fumetti.

Fra questi c’è Sergio Cabella, novese (nella foto in alto), da quasi 30 anni disegnatore dei fumetti di Topolino e più di recente di Geronimo Stilton. Cabella è un personaggio poliedrico e affabile con il quale ci siamo fermati a chiacchierare non poco riuscendo a scoprire un grande personaggio, che però non è l’unico presente.

Fra i disegnatori e illustratori di rilievo presenti al Festival proprio accanto a Cabella c’è un altro novese ma residente ad Alessandria: Andrea Musso disegnatore del “Gatto Killer” dell’omonima collana, poi Gino Vercelli, astigiano, disegnatore di Nathan Never, poi Fabiano Ambu disegnatore di Zagor sempre per la Bonelli editore, la valenzana Marianna Pacelli (Themeri), l’alessandrino Andrea Nicolucci, disegnatore per la Disney, oltre a diversi altri che trovate al centro del museo.

Insieme a loro molti fumettisti emergenti e tutti indistintamente amano raccontarsi e raccontare le loro opere con semplice umiltà perchè amano ciò che fanno. I protagonisti di questo Festival arrivano principalmente da Piemonte, Liguria e Lombardia: molti conoscono Tortona, altri, fra cui Najla Zago, in arte “Anima e Cuore” da Biella non aveva mai visitato Tortona.

Tutti coloro con i quali abbiamo parlato sono rimasti felicemente entusiasti della location ideale per questo genere di manifestazioni.

All’interno del Festival Conferenze e incontri con professionisti del settore e protagonisti dell’editoria italiana:  Scrittori, Illustratori ed Editor che possano dialogare con il pubblico presente in apposite “zone talk”; incontri con personalità di rilievo per sessione firme e dediche.

Domani sono in programma

Ore 11:00 Workshop di disegno con ANDREA MUSSO

Ore 15:00 Laboratorio di disegno Lo scarabocchio come strumento creativo con CECILIA PRETE

Ore 16:00 Workshop di fumetto come scrivere e disegnare personaggi fantasy e storici con MARIKA MICHELAZZI

Ore 17:00 Laboratorio di CALEIDOCALCOGRAFIE con ELEONORA PRADO

Oltre a diverse conferenze. Tink è un appuntamento da non perdere per tutti i Tortonesi, anche per chi non ama i fumetti, per i giovani, molti dei quali non li leggono ma amano i disegni fantay e super colorati.

Uno spazio particolare lo merita il Tortonese Massimo Pannocchia, caricaturista che ama disegnare solo con la penna a sfera colorata. All’ingresso del museo sono in mostra alcune sue opere: le sue caricature sono originali e davvero belle.

T.ink si svolge domani al Museo Orsi di Tortona con il seguente orario: dalle 10 alle 19. Novità, programma e curiosi al link https://www.acmeventi.it/tink/ ,a il bello è esserci, vedere da vicino e toccare con mano la passione che ci mettono tutti i protagonisti di questo evento.

Di seguito altre immagini.