Giunto in Alessandria da famiglia originaria di Parma si stabilizza in Alessandria frequenta il Liceo Classico Giovanni Plana per terminare gli studi di Medicina all’Ateneo di Torino

La laurea rilasciata dall’Istituto di Puericultura nell’Ateneo torinese, assegnata dal professor Nicola; con l’attestazione nella Clinica Pediatrica diretta dalla professoressa Sandrucci, gli permettono di inserirsi nelle aule universitarie della facoltà di medicina pediatrica.

La sua specializzazione è sostenuta da borse di studio, premi d’alacrità scientifica, per conseguire con il massimo della valutazione le specializzazioni in Pediatria, Igiene, Genetica infine Neonatologia.

Trentasettenne è responsabile del Centro per i bambini appena nati nell’Ateneo di Torino: qui è docente di ruolo in Neonatologia.

La sua attenzione, nei confronti dei piccoli pazienti, spazia oltre alla cura, si sofferma sul pensiero, condiviso dai suoi collaboratoti, di coordinare le relazioni con i genitori, affinché la famiglia possa essere davvero la base incontrastata per la crescita dell’infanzia.

Il Ministero della Sanità gli affida un posto nella Commissione specifica per valutare, nell’ambito della Penisola, le condizione dei Servizi Ostetrico – Neonatologico, con collegamenti all’ Organizzazione Direttiva Nazionale di Neonatologia.

La sua preparazione è condivisa con il Comitato Editoriale e Scientifico di riviste specializzate in materia neonatale, ha al suo attivo centinaia di pubblicazioni inerenti la scienza medica, fra le maggiori si annoverano: Pediatria preventiva e sociale; Difetti congeniti e sindromi malformativi.

Franco Montaldo