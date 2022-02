Un gruppo di studenti del Peano ha partecipato, il 24 febbraio, all’iniziativa “International Masterclasses – Hands on particle physics” organizzata dall’International Particle Physics Outreach Group, che a Pavia agisce attraverso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pavia.

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole superiori e dà loro la possibilità di partecipare ad un’attività formativa nell’ambito della fisica delle particelle. Nel corso di una giornata agli studenti viene fornita una formazione di base sulla fisica delle particelle e sui rivelatori utilizzati negli esperimenti. Attraverso un software messo loro a disposizione, hanno potuto analizzare i dati acquisiti da uno dei tre grandi esperimenti del progetto LHC al CERN: ATLAS, CMS e ALICE.



Al termine della giornata, come in una vera collaborazione scientifica, gli studenti hanno presentato i propri risultati in una videoconferenza con coetanei ospitati all’università La Sapienza di Roma.

Gli organizzatori, i proff. Andrea Negri e Gabriella Gaudio e il loro staff, hanno accolto, guidato e assistito con entusiasmo e pazienza i ragazzi attraverso questa esperienza che li ha entusiasmato.