Incontri DiVini organizza un nuovo corso che partirà mercoledì 9 marzo, basato sulla cucina e preparato a quattro mani grazie alla partecipazione della Lady Chef Claudia Colla.

Si tratta di un corso di cucina di base, suddiviso in quattro lezioni per allenare sia le proprie abilità culinarie, sia la lingua inglese.Il livello della lingua è adatto a tutti, adeguato alla preparazione di ogni partecipante.

Questo corso si prefigge di far apprendere alcune tecniche di cucina per la preparazione di ricette quotidiane ed è ideale a chi vuole intraprendere un’esperienza all’estero nel settore gastronomico, a chi ha dimestichezza con l’inglese ma vorrebbe esercitarsi imparando vocaboli nuovi legati al mondo culinario.

Il programma prevede: 9 marzo: primi piatti a base di pasta e di riso; 16 marzo: secondi piatti (anche vegetariani);23 marzo: piatti unici, con uno sguardo alle ricette della tradizione locale 30 marzo: dolci al cucchiaio

Il corso si svolgerà presso il salone dell’Associazione Famiglie di Berzano a Berzano di Tortona. La quota di partecipazione è di 100 euro per partecipante.

Le lezioni si svolgeranno in orario serale, il mercoledì dalle ore 20,30 alle ore 22,30 circa.

Per informazioni e prenotazioni contattare Incontri DiVini via whatsapp al numero 3791851796 oppure inviando una mail all’indirizzo info.incontrdivini@gmail.com