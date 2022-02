Mancano ancora alcuni mesi ma si sta già delineando la prima bozza della festa patronale di Tortona: Santa Croce.

La speranza è che dopo due anni di pandemia e di grande sofferenza per la città, frenata dal punto di vista turistico-economico e della manifestazioni tutto possa in qualche modo ritornare alla normalità o quasi. I segnali ci sono e le associazioni si stanno già muovendo per collaborare con l’Amministrazione Comunale all’allestimento una grande rassegna: per i Tortonesi ma non solo. Una delle manifestazioni che potrebbero essere organizzate è una grande mostra naturalistica al Museo Orsi.

Il FAI di Tortona (Fondo Ambiente Italiano) ha infatti presentato istanza di concessione del Museo Orsi per la realizzazione di mostra fotografica-evento che rientra, tra le molte iniziative previste, nel progetto “AMBIENTE SCRIVIA” la mostra dovrebbe tenersi dal 30 aprile 15 maggio e per queste date, oltre ai tempi di allestimento il Comune di Tortona concesso l’uso del Museo.

Naturalmente è solo un primo dei tanti tasselli e delle manifestazioni in programma: le soprese nel cassetto sono diverse e alcune saranno iniziative mai realizzate prima d’ora.