l Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale a seguito di sentenza del TAR Lazio ha pubblicato ulteriore proroga del bando di Servizio Civile Universale. Le candidature presentate successivamente alle ore 14.00 del 10 febbraio 2022 fino al predetto termine del 9 marzo 2022 saranno ammesse con riserva.

Si ricorda che sono 45 i posti disponibili per i giovani – tra i 18 e 28 anni – che vogliono diventare operatori volontari di Servizio Civile Universale nei progetti presentati dal Comune di Tortona insieme agli Enti Partner: Cisa-Tortona, Diocesi di Tortona, Comuni di Castelnuovo Scrivia, Pontecurone, Arquata Scrivia, Unione Basso Grue-Curone.

In ragione delle specifiche aree d’intervento e delle sedi di attuazione dei progetti nonché delle caratteristiche delle categorie di persone destinatarie dei progetti medesimi – sarà necessario che gli operatori volontari in servizio civile ivi impegnati siano in possesso di GREEN PASS rafforzato. Per verificare che il progetto che scelto prevede tale eventualità contattare il serviziocivile@comune.tortona.al.it

Bando ordinario per operatori volontari Servizio Civile Universale 2021