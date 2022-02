Domenica prossima, 20 gennaio, alle ore 10, presso la Parrocchia di Bosco Marengo, si terrà la Celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Alessandria monsignor Guido Gallese e concelebrata dal parroco di Bosco Marengo per l’inizio dei festeggiamenti per il 450° anniversario della morte di papa S. Pio V (1572 – 1 maggio – 2022).

Lungo tutto quest’anno 2022 la Diocesi di Alessandria, la Provincia di Alessandria, la Città di Alessandria e il Comune di Bosco Marengo, con il fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, proporranno diverse occasioni per commemorare la figura del nostro illustre conterraneo, unico pontefice piemontese.

Oltre alle ricadute positive sul territorio e ad un approfondimento sul pensiero e sulle opere di papa Ghislieri, la Chiesa alessandrina cercherà inoltre di attualizzarne il messaggio, perché il centenario non resti esclusivamente legato al passato ma possa portare frutti nel presente.

Così i princìpi di San Pio V ispirati al rigore, in un’epoca di una certa decadenza, la sua cura per i giovani, la preghiera del Rosario e l’attenzione per la liturgia e la catechesi, uniti al suo amore per l’arte e la cultura (a cui dobbiamo la costruzione di Santa Croce di Bosco, uno dei complessi monumentali più importanti del Cinquecento italiano), saranno alcuni degli aspetti su cui soffermarsi in questo anno di commemorazioni.

Il nostro vescovo Guido, in questo, ha ricordato proprio la rilevanza che la comunità natale di San Pio V voglia ricordare il Santo e Papa della Chiesa proprio in questo momento di nuovo “cambiamento” e per alcuni aspetti di “crisi” per la Chiesa. Oggi, come 500 anni fa, ha ricordato, abbiamo bisogno di avere presenti figure così importanti.

Don Stefano Tessaglia comitato organizzativo S. Pio V 450