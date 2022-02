Un incendio di vaste proporzione scoppiato poco prima delle cinque di questa mattina, domenica 27 febbraio, di cui vede un immagine in alto si è protratto per oltre 11 ore e ha provocato ingenti danni in un’abitazione in via Roma a Costa Vescovato, tenendo impegnati i pompieri del Distaccamento di Tortona per quasi tutta la giornata.

L’incendio è stato talmente grave che in supporto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Novi Ligure e un’ Autobotte di Alessandria.

Secondo la prima sommaria ricostruzione le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, ma probabilmente accidentali, si sono sprigionate da una vettura parcheggiata sotto un portico e hanno interessato il fienile sovrastante. Il rogo è stato notevole alla fine ha distrutto tre vetture, fieno e paglia e l’intero porticato con ingenti danni.

Le fiamme hanno anche raggiunto un’abitazione vicina provocando seri danni tanto che la casa è stata dichiarata inagibile e la famiglia che abitava all’interno è stata evacuata e costretta a trasferirsi altrove.

Sul posto anche Carabinieri di Tortona.