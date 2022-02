Il Questore della provincia di Imperia, Giuseppe Felice Peritore, ha emesso dei Daspo sportivi nei confronti di 5 ultras, irrogando delle sanzioni per un totale di 15 anni.

La Divisione Anticrimine della Questura di Imperia, nell’ambito della propria attività, ha raggiunto un ulteriore risultato positivo nella repressione dei comportamenti violenti in occasione di manifestazioni sportive, notificando cinque provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive (Daspo) nei confronti di cinque ultras della squadra Savonese.

I provvedimenti si sono resi necessari a seguito dei forti momenti di tensione vissuti nelle fasi antecedenti all’ingresso allo stadio tra le due tifoserie, in occasione dell’incontro di calcio “SSD Sanremese Calcio srl – A.S.D. Imperia“, svoltosi in data 5 dicembre 2021 presso lo stadio comunale di Sanremo.

In quella data, circa un’ora prima dell’incontro, si verificava un cruento scontro fisico tra i tifosi della squadra locale e quelli appartenenti alla tifoseria organizzata del Savona, questi ultimi gemellati con il gruppo ultras dell’Imperia. Per tale motivi i tifosi venivano identificati e segnalati all’Autorità Giudiziaria.

I provvedimenti irrogati vietano a ciascuno dei tifosi, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della prima manifestazione successiva alla notifica all’interessato, l’accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche di qualsiasi serie e categoria in Italia ed all’estero, nonché partite amichevoli.

Trattasi di misure di prevenzione, di esclusiva competenza del Questore, caratterizzate dall’applicabilità a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, ovvero a quelli, specificatamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni stesse.

La posizione di altri tifosi che hanno tenuto comportamenti non corretti in occasione delle manifestazioni sportive è all’attenzione del Questore.