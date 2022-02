Nella giornata del 7 febbraio 2022 il Liceo “G.Peano” di Tortona ha aderito all’interessante e creativa attività proposta dal Derthona Basket in occasione della giornata mondiale contro il bullismo e cyberbullismo e del Safer Internet Day.

Gli studenti di alcune classi, come indicato dal “Call to action per dire STOP al bullismo”, hanno scattato alcune foto alle loro mani che mostrano la scritta “STOP” e hanno pubblicato sui social indicati dal Derthona Basket. L’attività è stata occasione di riflessione relativa alla tematica e stimolo per “fare squadra” per prevenire e contrastare il fenomeno.

Il giorno successivo, 8 febbraio, giornata dedicata al Safer Internet Day, il Liceo ha aderito all’evento #cuoriconnessi, promosso dal Ministero dell’istruzione, dedicato alla tematica relativa alla sicurezza informatica. L’attività formativa ha coinvolto la Polizia Postale e alcuni autorevoli rappresentanti del panorama pedagogico italiano e il coinvolgimento è stato più sentito per la presenza di numerose testimonianze di ragazzi che hanno subito azioni di cyberbullismo online.

Le iniziative hanno destato vivo interesse da parte degli studenti, facendo loro ulteriormente capire che la condivisione e il confronto sono strumenti estremamente efficaci contro ogni forma di prevaricazione.