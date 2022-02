La Giunta comunale di Tortona presieduta dal Sindaco Federico Chiodi ha deliberato di organizzare e svolgere, fatte salve diverse disposizioni del Governo e/o della Regione Piemonte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed ogni valutazione di opportunità connessa al contesto locale da parte di questa Giunta Comunale, le edizioni annuali 2022 della Fiera di anticaglie denominata “Cantarà e Catanaj”, come segue:

la 83^ Edizione domenica 24 Aprile 2022; la 84^ Edizione domenica 25 Settembre 2022 e la la 85^ Edizione domenica 27 Novembre 2022.

Per le edizioni di mantenere la regolamentazione di dettaglio già prevista per le edizioni precedenti, unitamente a quella generale attualmente in vigore ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale del 07/06/2006.