Era andato in pensione il 1° gennaio scorso dopo una vita trascorsa in municipio a Tortona come Dirigente dell’Uffico Lavori Pubblici del Comune e non ha potuto neppure godersela la tanto sospirata pensione perché e deceduto.

Parliamo di Francesco Gilardone, 66 anni, ingegnere capo del Comune ma soprattutto importante professionista tortonese, figura di riferimento determinate non solo per tanti operatori del settore edile, ma per i diversi amministratori comunali che si sono susseguiti negli ultimi decenni alla guida del municipio.

Un uomo che sapeva fare il suo lavoro con una grande esperienza e che era anche di grande aiuto a tutti coloro che avevano problemi sia nei lavori pubblici sia nell’urbanistica.

Avrebbe dovuto andare in pensione il 1° luglio scorso ma ha voluto rimanere al suo posto ulteriori sei mesi per consentire al Comune di trovare un sostituto all’altezza ed infatti, nei giorni scorsi, poche settimane dopo il suo collocamento in pensione il Comune ha trovato chi lo sostituisce e Gilardone ha potuto andare in pensione tranquillamente.

Era malato da diverso tempo, ma in pochi avrebbero immaginato una sua dipartita così breve dopo il collocamento in pensione.

I funerali provenienti dall’abitazione avranno luogo nella parrocchia del sacro cuore giovedì 24 febbraio alle ore 15:00. Dopo rito funebre la cara salma proseguirà per il cimitero di Brignano Frascata. Il Santo Rosario sarà recitato in parrocchia mercoledì 23 febbraio alle ore 19:00.

I parenti ringraziano anticipatamente quanti prenderanno parte alla mesta cerimonia e in particolare il dottor Agostino Perseghini e tutto il personale delle cure palliative di Tortona e non fiori ma eventuale offerta la fondazione Maugeri di Pavia.

Francesco Gilardone lascia la moglie Maria Cristina e figlio Ivan.

Manifesti di cordoglio da parte del sindaco Federico Chiodi, assessori e consiglieri comunali che unitamente al presidente del consiglio comunale e al segretario generale della città di Tortona partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa di Francesco Gilardone così come i dipendenti del Comune di Tortona che si stingono alla moglie Cristina e al figlio Ivan in questo momento di dolore, ricordando con tanto affetto Francesco Gilardone ingegnere capo del Comune.