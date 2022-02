Incontro informativo sulla vicenda-Rt questa mattina in Provincia: il presidente Claudio Scajola ha incontrato i rappresentanti confederali di Cgil, Cisl e Uil per illustrare le azioni messe in campo dall’Amministrazione, azionista di maggioranza di Rt spa, in vista della scadenza della prossima scadenza – tra 45 giorni – della concessione del servizio del Trasporto pubblico locale. Claudio Scajola, in particolare, ha messo l’accento sull’impegno in corso sia per salvare l’azienda e i posti di lavoro di Rt, sia per garantire il trasporto pubblico locale sul territorio provinciale.

<Ci stiamo avvalendo di uno staff qualificato di esperti in grado di fornire indicazioni precise per garantire una prospettiva sostenibile all’azienda e per rispondere ai quesiti e alle osservazioni che ci sono giunte dalla Corte dei Conti. L’obiettivo primario è quello di creare le condizioni per consentire l’affidamento “in house” del servizio di trasporto pubblico locale. Le riunioni e i confronti avvengono con continuità. E’ arrivato il momento di dare una risposta definitiva a un annoso problema che si trascina da troppo tempo>. I sindacati confederali, presenti con Claudio Bosio, Antonietta Pistocco (Cisl), Oscar Matarazzo (Uil) e Tiziano Tomatis (Cgil), si sono dichiarati moderatamente soddisfatti. Altri incontri tra le parti saranno convocati nei prossimi giorni.