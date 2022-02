Ancora un gran bel lavoro da parte delle educatrici del nido d’infanzia Abbracciaperte di San Bartolomeo al Mare. In occasione della Giornata della Memoria, ogni famiglia ha portato al Nido un pensiero scritto accompagnato da uno o più oggetti rappresentanti la loro memoria. Le educatrici hanno parlato con i bambini e le bambine durante l’assemblea del mattino e con loro hanno realizzato l’allestimento delle vetrate.

“La giornata dedicata alla memoria – spiegano le educatrici – vuole essere un esercizio per scovare qualcosa di bello anche nel negativo perché c’è sempre un po’ di luce alla quale è necessario aggrapparsi. La memoria non rappresenta solo un’immagine di qualcosa che è avvenuto, bensì determina e genera l’idea di umanità, la cultura. L’esistenza stessa di una giornata dedicata alla memoria, deve servire alle donne e agli uomini per ricordare che ogni volta che una persona viene discriminata o perseguitata, quella storia si ripeterà, anche se non dovrebbe ripetersi mai”.