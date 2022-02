Stanno scomparendo i contenitori stradali anche nella Zona 3 e nella Zona 4 di Novi Ligure, dove è appena partito il nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta. Gli operatori di Gestione Ambiente, entro la fine della prima settimana di febbraio, avranno completato la totale rimozione di tutti i contenitori stradali (eccetto, lo ricordiamo, le campane per la raccolta del vetro).

È, quindi, assolutamente importante che tutti i cittadini novesi abbiano il kit dei nuovi contenitori domiciliari, per poter effettuare in modo corretto la raccolta differenziata ed evitare così l’abbandono illecito dei rifiuti.

“Invitiamo i cittadini che ancora non hanno il kit dei nuovi contenitori domiciliari – dicono a Gestione Ambiente – a ritirarli presso le sedi che indichiamo nel comunicato per evitare l’abbandono illecito dei rifiuti. che comporta sanzioni anche di una certa rilevanza.”

I cittadini che ancora non hanno il kit possono ritirarlo:

– presso la sede di Gestione Ambiente S.p.A. a Novi Ligure in Strada Boscomarengo 43 dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30;

– dall’1 al 12 febbraio davanti allo Stadio in Viale della Rimembranza dalle ore 8.30 alle ore 13.30, oppure nel piazzale all’interno della Caserma Giorgi dalle ore 15.00 alle ore 20.00 (in caso non ci fosse la possibilità di caricare i contenitori nella propria autovettura, una squadra di nostri operatori seguirà direttamente a casa per consegnarli). In queste giornate e negli orari indicati sopra, saranno messi a disposizione anche dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata nei quali si potrà conferire i propri rifiuti e si potranno chiedere informazioni ai nostri addetti presenti.

Inoltre, è possibile chiamare il Numero Verde gratuito 800.085.312 per avere informazioni sulle consegne a domicilio su prenotazione.