Domenica 13 febbraio alle ore 17:00, nella Chiesa di San Giacomo della Vittoria-Santuario dell’Addolorata ad Alessandria avrà luogo “Parole, suoni, colori – Concerto”

Yang Hanxi – Soprano

Vittorio Dante Ceragioli – tenore

Ivana Zincone – pianoforte

Matteo Bargioni – Violino

Un momento di rinascita della comunità, un momento per stare insieme, dopo un periodo molto difficile per tutti, in uno dei luoghi più belli e amati della nostra città.

Si alterneranno momenti musicali e parole di riflessione che ci permetteranno di passare alcuni istanti di forte emozione spirituale.

Musiche di Gounod, Haendel, Mozart, Tosti

e del repertorio sacro vocale e strumentale

Associazione SpazioIdea

“Conoscersi, vivere insieme, crescere e scambiarsi le proprie emozioni

è l’unico modello che conosciamo

per un convivio

in una polis veramente rispettosa di tutte le sue espressioni.”