Anche nella città di Tortona è stato celebrato il Giorno del Ricordo. La manifestazione si è svolta ieri, giovedì 10 febbraio ed è stata organizzata in collaborazione il locale comitato della ANVGD, per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo dei profughi italiani dall’Istria, dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia, molti dei quali furono accolti anche in città, presso la Caserma Passalacqua, ora sede del Comune.

Alla manifestazione ha partecipa la Giunta Comunale quasi al competo e il presidente del Consiglio Giovanni Ferrari Cuniolo oltre al Comandante dei Carabinieri, il capitano Domenico Lavigna e altre autorità.