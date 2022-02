Si celebrerà il 6 febbraio 2022 la 44ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA e avrà per tema: “CUSTODIRE OGNI VITA”.

Dal 1978 nella prima domenica di febbraio di ogni anno la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) promuove la Giornata per la vita.

«La Chiesa non si rassegna e non si rassegnerà mai»: sono le parole che accompagnarono l’istituzione della Giornata per la Vita, negli ultimi mesi del suo pontificato, dette da San Paolo VI, che continua ad intercedere per la vita umana nascente.

Anche oggi con questo messaggio la Chiesa mantiene desta la coscienza dei cristiani e della società civile sul dramma dell’aborto.

I vescovi esortano tutti a custodire e accompagnare le vite più fragili, da quelle nascenti a quelle terminali: “La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia. Come comunità cristiana facciamo continuamente l’esperienza che quando una persona è accolta, accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema può essere superato o comunque fronteggiato con coraggio e speranza”

La Diocesi di Tortona con la collaborazione della rete dei Centri per la Vita di Castelnuovo Scrivia, Novi Ligure, Voghera e del Punto d’ascolto di Tortona propone per celebrare la vita, domenica 6 febbraio 2022 alle ore 10,30 la Santa Messa per la Vita, presso la Cattedrale di Tortona, celebrata da S.E. il Vescovo Guido Marini; si potrà partecipare alla Messa in presenza nel rispetto del distanziamento e dei limiti imposti dalla pandemia; si potrà anche seguire la celebrazione eucaristica in diretta attraverso YOU TUBE – Radio PNR in blu Tortona.

I sacerdoti tutti, i parrocchiani, le associazioni e i movimenti ecclesiali sono invitati a farsi portatori della speranza della cultura della vita.