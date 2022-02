Dormi tranquilla nel tuo letto quando all’improvviso ti cadono addosso delle gocce d’acqua che ti svegliano. Ti alzi e ti accorgi che sta succedendo qualcosa: accendi la luce e ti rendi conto che dal soffitto di casa cadono gocce d’acqua come se piovesse in casa.

“Ma com’é possibile – ti domandi – se sopra non abita nessuno visto che questo è l’ultimo piano del palazzo?”

A quel punto decidi di dare l’allarme chiamando i Vigili del fuoco del distaccamento di Tortona.

Questo episodio che ha visto protagonista una giovane ragazza tortonese, si é verificato alle cinque e mezza di stamattina, venerdì 4 febbraio, in un palazzo di quattro piani, in via Primo maggio a Viguzzolo.

I pompieri tempestivamente intervenuti sul posto hanno individuato un tubo della rete idrica che a quanto pare passava nel sottotetto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è rotto allagando il soffitto del palazzo. I vigili del fuoco hanno subito provveduto a chiudere la saracinesca centrale della rete idrica ponendo fine allo stillicidio.

Nel corso della mattinata è stato avvisato l’amministratore del condominio che ha attuato i provvedimenti necessari chiamando un idraulico per la sostituzione del tubo.