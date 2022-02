For.Al ha organizzato una ‘Recruiting week’ per offrire un’opportunità a tutte le persone in cerca di lavoro nei settori nei quali si sta registrando una richiesta di personale.

Fino a venerdì 18 febbraio li soggetti interessate potranno avanzare la propria candidatura inviando all’indirizzo di posta elettronica recruiting@foral.it il proprio curriculum vitae unitamente all’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Come oggetto della mail occorrerà riportare la dicitura “magazzino/logistica” per candidarsi in ambito servizi di logistica e “distribuzione

impianti” per candidarsi come installatore manutentore di impianti termici e di climatizzazione. infine indicando ad oggetto della mail “lamierista” ci si candiderà come addetto alla saldo carpenteria.

Con questa selezione For.Al offre importanti opportunità a coloro i quali sono in stato di disoccupazione o in cerca di lavoro: i candidati selezionati parteciperanno a brevi percorsi formativi gratuiti con scopo di inserimento lavorativo in aziende in cerca di personale.

“Attraverso la recruiting week For.Al pone in essere un’azione concreta e finalizzata a sostenere l’occupazione nel nostro territorio – riferiscono il presidente di For.Al, Alessandro Traverso e il direttore generale Veronica Porro – cogliendo anche opportunità di formazione gratuita”.