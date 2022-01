Appartenente ad una delle nobili antiche famiglie alessandrine si è distinto dapprima nel ruolo di Corazziere, successivamente sulle scene teatrali per essere al fianco di famosi attori registi nel mondo della celluloide

Antonio nasce ad Alessandria, si arruola giovanissimo sotto le armi chiamato a svolgere tutti i gradi della carriera militare, congedandosi nel ruolo di Generale di Brigata dei Granatieri di Sardegna.

Combatte in Etiopia ove dimostra d’aver talento, il coraggio nell’affrontare il nemico non gli manca, in seguito ad una valorosa azione, merita la decorazione sul campo, da parte del Duca d’Aosta.

Terminata la seconda guerra mondiale calca le scene teatrali, in un primo tempo per divertimento, successivamente accredita tale passione come ragione di vita.

La sua imponente statura, le caratteristiche innate d’attore, dopo tanto tempo sopite, emergono, subito apprezzate nell’ambito dello spettacolo per cui non fatica a calcare le scene interpretando i personaggi dei copioni nei teatri, imparando le parti con assoluta leggerezza.

Il passaggio dalle scene al grande schermo è avvenuto automaticamente, ha recitato al fianco di Alberto Sordi, Lando Buzzanca, Lino Capolicchio, richiesto da registi del livello di Vittorio De Sica, Luigi Filippo D’Amico, ecc….

La sua vita si ferma al settantesimo anno d’età per un banale incidente stradale.

Franco Montaldo