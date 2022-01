Lui si chiama Giovanni Bosio, ha 12 anni, é tortonese e frequenta la seconda media alla scuola “Mario Patri”. Oltre ad andare a scuola, però, ha la passione del ciclismo. In questo week end, insieme al fratello maggiore Tommaso di 15 anni, ha gareggiato ai Campionati Italiani di ciclocross in programma a Valiano di Basiliano in provincia di Udine che si sono conclusi poche ore fa. Giovanni nella categoria esordienti ha dato il meglio di sé concludendo al terzo posto che gli ha valso la medaglia di bronzo (nella foto in fondo all’articolo la premiazione)

Si é trattato di un eccellente risultato , coronato anche da un settimo posto del fratello Tommaso Bosio (in entrambe le foto insieme al fratello), 15 anni, campione regionale in carica, che gareggiava nella categoria allievi e purtroppo non é riuscito a conquistare il podio: Tommaso era fra i primi in gara, ma purtroppo é stato colto da crampi che hanno pregiudicato la sua prestazione finale ed é stato davvero un peccato. Malgrado tutto, però, ha stretto i denti continuando a gareggiare fino alla fine ottenendo il settimo posto che viste le condizioni fisiche può considerarsi un buon piazzamento.

Entrambi corrodono per l’ Associazione Sportiva Dilettantistica GS Cicli Fiorin Asd.

Ai due giovani tortonesi i complimenti di tutta la Redazione.