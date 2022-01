Piemonte dal vivo comunica che lo spettacolo “Coppia aperta quasi spalancata” previsto per martedì 11 gennaio, al teatro Civico di Tortona in via Ammiraglio Mirabello nell’ambito della stagione teatrale è stato annullato per indisposizione di uno degli attori. Verrà recuperato martedì 22 marzo.

Il rimanente programma della stagione di prosa rimane immutato.