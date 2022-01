Giovedì 27 gennaio ricorre la Giornata Internazionale in ricordo dello sterminio e della persecuzione del popolo ebraico durante l’ultimo conflitto mondiale. La commemorazione per il Giorno della Memoria è in programma alle ore 17,30, all’interno dell’androne di Palazzo Dellepiane, dove si terrà la cerimoniadell’Accensione dei Lumi che vedrà l’intervento del Sindaco di Novi Ligure, Gian Paolo Cabella, e la lettura dei nomi dei deportati della zona. A seguire, in via Cavour 67, sarà reso omaggio alla memoria del concittadino Silvio Salomon Ottolenghi, a cui è dedicata una Pietra d’Inciampo.

Le previste iniziative culturali di approfondimento e memoria rivolte agli studenti e alla cittadinanza sono posticipate a causa della perdurante emergenza sanitaria.

Si rammenta la necessità di evitare affollamenti e l’obbligo di rispettare tutte le vigenti norme di precauzione sanitaria.