Il 27 gennaio ricorre il 77° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz

(27 gennaio 1945).

Alessandria, al pari di tante Città del nostro Paese (e non solo), intende commemorare l’edizione 2022 del “Giorno della Memoria”, istituito quale solennità civile mediante la Legge n. 211 del 20 Luglio 2000 con la precisa finalità di ricordare le vittime della Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte nonché coloro che – pur operando in campi e schieramenti diversi – si sono opposti al progetto di sterminio nazi-fascista e, a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati durante gli anni tristi della dittatura e del secondo conflitto mondiale.

La Comunità Alessandrina ha sempre manifestato una particolare sensibilità nei confronti di questa commemorazione e – malgrado i condizionamenti a causa del perdurare della pandemia da Covid-19 e l’esigenza del massimo rispetto delle vigenti norme anti-contagio – il prossimo 27 gennaio l’Amministrazione Comunale sarà nuovamente al fianco dell’Amministrazione Provinciale, insieme alla Prefettura di Alessandria e alle altre Istituzioni locali per proporre alla Cittadinanza un programma che si caratterizza per una serie di momenti di alto profilo istituzionale (al mattino) nonché per una proposta di approfondimenti culturali di grande rilevanza.

Relativamente agli Studenti, per ragioni di prudenza rispetto al rischio di contagio pandemico, si è previsto il coinvolgimento “in presenza” solo di due rappresentanti per ogni Istituto Superiore cittadino ai momenti istituzionali del mattino del 27 gennaio, rinviando a ulteriore data un momento di riflessione sulla Shoah specificatamente indirizzato a tutte le Scuole, presso il “Carro della Memoria”.

Di seguito il programma dettagliato del “Giorno della Memoria”, così come declinato per l’edizione 2022 ad Alessandria.

Commemorazione ufficiale del “Giorno della Memoria”

ore 08.30 – via Milano, esterno della Sinagoga

Saluto delle Autorità: Francesco Zito , Prefetto di Alessandria, Enrico Bussalino , Presidente della Provincia di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco , Sindaco della Città di Alessandria

, Prefetto di Alessandria, , Presidente della Provincia di Alessandria, , Sindaco della Città di Alessandria Deposizione della corona d’alloro in ricordo delle vittime della Shoah di fronte alla lapide posta sulla facciata della Sinagoga

di fronte alla lapide posta sulla facciata della Sinagoga Lettura dei nomi dei deportati alessandrini morti nei campi di sterminio, a cura della prof.ssa Paola Vitale, Rappresentante della Comunità Ebraica di Torino – sezione di Alessandria

ore 09.15 – Piazzale Deportati Ebrei, Carro della Memoria

Accensione del Braciere della Memoria

Deposizione della corona d’alloro in ricordo delle vittime della Shoah

ore 10.00 – Piazzetta Mafalda di Savoia

Commemorazione delle vittime femminili della deportazione nazi-fascista presso il monumento dedicato alla principessa Mafalda di Savoia (morta nel lager di Buchenwald il 28 agosto 1944)

delle vittime femminili della deportazione nazi-fascista presso il monumento dedicato alla Deposizione della corona d’alloro e intervento commemorativo da parte delle Autorità

durante la Giornata – Stadio Giuseppe Moccagatta

Deposizione di un mazzo di fiori con nastro recante la scritta “Alessandria alle vittime della Shoah” presso la targa in memoria di Árpád Weisz

Iniziative di approfondimento sul “Giorno della Memoria”

Presentazione del terzo volume della collana ISRAL Attraversare il tempo: “Armando Ferrara. Dalle Langhe a Flossenbürg. Memorie di un partigiano deportato” (ed. Falsopiano): giovedì 27 gennaio, ore 18.00

Interventi di Giorgio Barberis (UPO – Associazione Cultura e Sviluppo), Italo Ferrara (testimone), Sisa Ferrari (curatrice), Cesare Panizza (UPO – ISRAL), Luciana Ziruolo (ISRAL) – Lettura scenica di Michele Puleio.

L’evento – che si avvale del sostegno di Consiglio Regionale del Piemonte, Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana, ISRAL– Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi”, Associazione Cultura e Sviluppo, in collaborazione con Provincia di Alessandria, Città di Alessandria, ANPI-Alessandria e Associazione Memoria della Benedicta – sarà effettuato online e verrà diffuso sui canali digitali ISRAL e Associazione Cultura e Sviluppo. Per informazioni: www.isral.it

Divulgazione del video “Le parole della Memoria”: un reading letterario con commento musicale originale per non dimenticare l’orrore della Shoah: a partire da giovedì 27 gennaio

La proposta è a cura di CulturAle-ASM Costruire Insieme e sarà fruibile sui canali social di CulturAle e sul suo sito internet: www.asmcostruireinsieme.it

Ulteriori interessanti iniziative di approfondimento saranno fruibili sui canali social della Associazione Memoria della Benedicta: www.benedicta.org – www.facebook.com/a.m.benedicta