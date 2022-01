Dal prossimo anno scolastico 2022-2023 il Liceo Peano attiverà un corso quadriennale di Liceo Scientifico, l’ufficialità è stata comunicata da poche ore. Quattro anni che consentiranno di accedere all’Esame di Stato e di acquisire la maturità scientifica del tutto equipollente a quella del corso quinquennale. Questo è possibile in virtù del fatto che il monte ore per ciascuna disciplina e il curriculum di formazione è uguale a quello dei cinque anni. Non vengono, dunque, tagliati i contenuti o abbreviato il percorso, ma rimodulata l’attività didattica, concentrata sui nuclei fondanti.

La decisione di perseguire l’obiettivo del liceo quadriennale (nel formato europeo) si presenta per il Peano come opportunità e sfida: opportunità di inserire la realtà locale in un più ampio contesto nazionale e transnazionale, di favorire l’inserimento degli studenti in ambiti di studio e lavoro alle stesse condizioni dei loro coetanei europei, proponendo un percorso di conoscenze e competenze non inferiore al tradizionale percorso quinquennale. Il personale docente del Liceo ha già ampiamente sperimentato scelte didattiche innovative spendibili nella riorganizzazione oraria del corso quadriennale. I dipartimenti disciplinari hanno proposto una rielaborazione del curriculum didattico, articolandolo intorno a tre cardini progettuali ritenuti irrinunciabili e funzionali ad una proposta formativa coerente, valida nell’ottica della formazione permanente, in grado di fornire agli studenti le competenze indispensabili alla loro realizzazione professionale e umana: concetti unificanti, competenze trasversali/generali, nuclei fondanti delle singole discipline.

È possibile l’iscrizione al liceo scientifico quadriennale già a partire dal prossimo anno scolastico 2022-2023. La scuola è a disposizione per qualsiasi informazione.