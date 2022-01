Il Comune di Tortona informa che, come disposto dal decreto legge n.1 del 7 gennaio 2022 e successivo DPCM del 21 gennaio 2022, da domani, martedì 1’ febbraio, il “green pass base” (quindi ottenuto anche effettuando il tampone) sarà necessario per accedere agli uffici pubblici.

Tutti i cittadini che intendano accedere agli uffici del Comune di Tortona, quindi, dovranno necessariamente possedere ed esibire una delle certificazioni verdi Covid-19; i controlli saranno effettuati al momento dell’accesso del Municipio, anche con esibizione del documento di identità. Chi non ne è in possesso, non potrà accedere agli uffici.

Il Sindaco rimane a disposizione per incontrare TUTTI i cittadini che ne facciano richiesta, anche quanti siano sprovvisti di “green pass” in una sede opportuna e nel rispetto della normativa vigente, previo appuntamento da concordare con l’Ufficio di Segreteria.

