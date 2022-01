Sarà un Festival di ripartenza e di grandi novità anche per l’alessandrina Enrica Giannini, che torna a Sanremo dopo lo stop forzato dell’anno scorso a causa dell’emergenza sanitaria, che l’aveva costretta a lavorare da remoto per seguire l’evento musicale più atteso dell’anno.

Dal 1° al 5 febbraio si accendono dunque i riflettori sul teatro Ariston che, per questa 72^ edizione, torna ad abbracciare la sua platea dal vivo, mentre le giurie dei giornalisti (carta stampata e tv, radio e web) chiamate ad esprimersi su quello che sarà il miglior brano in gara si trasferiscono – nel rispetto delle regole anti-Covid definite dall’organizzazione – dall’Ariston al vicino Casinò.

Condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus, che verrà affiancato durante ogni serata da una donna, il Festival della Canzone Italiana è per Enrica Giannini sempre una grande emozione: <<Ho iniziato a vivere questa splendida avventura nella “città dei fiori” dal 2013 e mi sono sentita da subito a casa. Mi riempie di orgoglio essere stata scelta fra la ristretta cerchia di giornalisti che potranno seguire in presenza conferenze stampa ed interviste con i 25 artisti in gara. Il fatto, poi, di essere coinvolta nel voto con le modalità del nuovo regolamento mi impone un ruolo che prendo molto seriamente. E sono altrettanto galvanizzata all’idea di poter raccontare tutto quello che mi succederà in questi giorni da inviata anche attraverso il nuovo portale di EG MAGAZINE (www.egmagazine.it), che debutta con una sezione “Speciale Sanremo”>>.

Per poter seguire l’evento in presenza quest’anno infatti sono stati scelti solamente 100 giornalisti che, come ha voluto Amadeus, avranno molta voce in capitolo sulla kermesse, in quanto nelle prime due serate del Festival il voto spetterà solo e unicamente alla sala stampa, la quale tornerà a votare sia nella quarta serata che nella finale con l’aggiunta però sia del televoto che della giuria Demoscopica. Accreditata Rai, con la quale ha una lunga collaborazione, ed esperta di musica, moda e spettacolo, Enrica Giannini da 22 anni è titolare dell’Agenzia Diamond ed editrice dell’omonima casa editrice che ha sede ad Alessandria.