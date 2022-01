Continua il concorso fotografico “Mille occhi su Bordighera – Motivi bordigotti… raggiungere la meta con uno scatto”.L’iniziativa, da un’idea del consigliere Claudio Gavioli, è nata con l’obiettivo di valorizzare la bellezza della città delle palme attraverso gli occhi di tutti coloro che amano l’immagine fotografica e le sue possibilità d’espressione. Per partecipare è sufficiente inviare tre scatti a colori, di cui uno raffigurante un luogo immortalato da Claude Monet nelle tele che dipinse nel corso del suo soggiorno a Bordighera, nel 1884.Tre anche i premi in palio, che saranno assegnati da una giuria di fotografi professionisti:​

– 1° premio: euro 1.200,00;– 2° premio: euro 600,00;– 3° premio: euro 300,00.​Inoltre, una bella opportunità: le cinquanta migliori immagini, selezionate dalla commissione, saranno stampate ed incorniciate a cura del Comune ed esposte in una mostra aperta al pubblico.

C’è tempo fino al 18 marzo per inviare a cultura@bordighera.it le proprie fotografie; le informazioni tecniche sono disponibili alla paginahttps://retecivica.bordighera.it/rete_civica/concorso_fotografico

