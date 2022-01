Si prevedeva il raddoppio degli infetti, ma la situazione é diventata ancor più preoccupante per il Comune di Tortona per qua to riguarda il Covid che in soli quattro giorni é aumentato del 164% cioé oltre una volta e mezza passando da 151 positivi a 400.

I dati sulla diffusione del contagio di ieri, venerdì 31 dicembre, a Tortona, confermano l’aumento esponenziale di contagi, in corso già da alcune settimane; secondo le informazioni disponibili tramite la piattaforma regionale che monitora la pandemia, sono infatti 400 le persone residenti in città che risultano positive al Covid-19 (+249 rispetto a lunedì scorso). In aumento anche i ricoveri nel nostro ospedale: salgono a tre i pazienti positivi al Covid nel reparto di terapia intensiva, mentre sono oltre dieci i pazienti in degenza, sottoposti a cure di media e bassa intensità.

Un paziente in più in terapia intensiva quindi e soltanto pochi ricoverati (erano 8 lunedì) a conferma che l’Omicron sembra meno pericola ma parliamo di sintomi: sugli effetti a medio e lungo termine non é possibile sapere nulla, quindi, nel dubbio è meglio cercare di non prenderla per cui continuiamo con le protezioni: mascherina, distanze e igiene.

Di certo, erò, visto il Capodanno e le varie feste, attendiamoci ancora un’impennata di contagi.