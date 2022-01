Il 31 gennaio 2022 tutta la città di Novi Ligure sarà messa a regime, avviando con il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta” le ultime due zone, la 3 e la 4.

«Ad oggi – spiega il Sindaco, Gian Paolo Cabella – nelle zone già avviate questo nuovo sistema sta dando buoni risultati in termini soprattutto di calo della produzione pro capite di indifferenziato. Ciò significa che i cittadini si stanno responsabilizzando e differenziano nel modo corretto.

L’Amministrazione comunale e Gestione Ambiente, collaborando, hanno trovato le soluzioni più adatte in quei condominii “critici” privi di spazi e pertinenze, nei quali sono già stati effettuati i relativi sopralluoghi.

Ricordo a tutti i cittadini che non hanno ancora ricevuto il kit di nuovi contenitori, che gli operatori di Gestione Ambiente stanno consegnando a domicilio e che il kit si può ritirare anche presso la Cascina Alessandrina in Strada Boscomarengo 43 a Novi Ligure.

Dopo l’avvio, previsto per il 31 gennaio 2022, spariranno i contenitori stradali anche nelle zone 3 e 4, invito quindi i cittadini ad utilizzare solo i propri contenitori. Chiunque avesse da regolarizzare la propria posizione Tari, può recarsi presso l’ufficio di Via Paolo Giacometti, 22 – c/o Sede Comunale – piano terra (ex URP).

Ovviamente – conclude il Sindaco – siamo in una fase transitoria, che deve permettere a tutti di imparare le regole della raccolta differenziata: anche per questo, gli operatori di Gestione Ambiente daranno una mano attaccando adesivi sui contenitori per evidenziare eventuali errori, e l’Amministrazione comunale attiverà telecamere mobili per monitorare gli incivili».