Domenica 2 gennaio come ogni prima domenica del mese, a Tortona aprono gratis al pubblico due importanti strutture gestite dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona che si affiancano alle consuete aperture in ogni fine settimana del Museo del Divisionismo, anche questo ad ingresso gratuito.

Parliamo ovviamente Casa Barabino con lo studio del pittore Angelo Barabino nell’omonima via di Tortona e, sempre a Tortona ma in via Calcinara, la Gipsoteca “Luigi Aghemo” – Laboratorio didattico “il Divisionismo” la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

A Casa Barabino sarà possibile visitare gli allestimenti di vita e lavoro del pittore, uno degli esempi di Divisionismo nel Tortonese. Nello studio sono presenti anche diversi quadri originali del pittore.

La visita alla Gipsoteca “Luigi Aghemo” invece consente di vedere numerose opere e anche gessi del noto scultore torinese, donati dagli eredi alla Fondazione di Tortona. Entrambe le strutture possono essere visitate gratuitamente dalle ore 15.00 alle ore 19.00.