Lo avevamo annunciato sabato che ci sarebbe stata l’impennata di contagi, che é puntualmente arrivata, ma nessuno si attendeva anche un’impennata dei ricoveri in ospedale a Tortona che é questo che preoccupa maggiormente, benché, come noto, non si tratta solo di residenti a Tortona ma di tutto il circondario, per cui cercare di capire effettivamente quanto questa variante omicron sia grave, non appare facile. Di certo é meno pericolosa della delta, ma stabilire quanto sembra difficile anche perché é molto più contagiosa.

La situazione a Tortona come per il resto del mondo, per quanto riguarda il Covid non é affatto bella: i dati sulla diffusione del contagio di oggi, lunedì 3 gennaio, a Tortona, infatti, sono i seguenti: 501 persone residenti in città risultano positive al Covid-19 (+101 rispetto a venerdì scorso pari ad un incremento del 25%) mentre in ospedale si trovano 20 pazienti positivi al Covid, 4 ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 2 in semintensiva, mentre gli altri sono sottoposti a cure di media intensità. Erano solo 13 sabato per cui l’aumento certificato in soli tre giorni é del 50% e sono proprio questi ultimi dati a creare un po’ di apprensione.