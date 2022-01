Nonostante le disdette dell’ultimo minuto, una ventina di persone hanno partecipato ieri a San Bartolomeo al Mare alla tradizionale escursione di trekking urbano del Primo dell’Anno in compagnia della Guida ambientale escursionistica Luca Patelli (www.lucapatelli.com). Una piacevole esperienza tra borghi, orti, chiesette e campagna, per scoprire gli angoli nascosti di San Bartolomeo al Mare, le sue borgate e quegli scorci che non si possono notare dal finestrino dell’auto e nella routine di tutti i giorni.

Correlati