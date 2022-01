Il 30 dicembre è stata approvata dal Ministero degli interni la graduatoria del bando “Rigenerazione Urbana 2021-2026”. Il Comune di Alessandria, che nel maggio scorso aveva partecipato al bando, risulta assegnatario di un contributo pari a 10 milioni di euro, esattamente corrispondente alla somma richiesta per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Teatro Comunale. Con questa assegnazione il Comune ha quindi a disposizione le risorse necessarie e potrà così realizzare gli interventi previsti. Entro i primi di febbraio, come annunciato, sarà lanciato il concorso di progettazione per l’individuazione del progetto maggiormente corrispondente al preciso programma funzionale individuato dal Comune. È stata nominata la Commissione Giudicatrice, formata da esperti di livello nazionale con professionalità e curricula di grande rilievo nelle materie inerenti i vari aspetti dell’azione di riqualificazione.

Nel 2022 il Comune completerà l’iter di assegnazione del progetto ed entro settembre 2023 aggiudicherà i lavori, in conformità con quanto previsto dal bando di assegnazione del contributo. I lavori finiranno entro il 31 marzo 2026.

Con il nuovo Teatro verrà messo a disposizione della Città un polo culturale adeguato e proiettato verso un modello funzionale e gestionale avanzato, in grado di garantire un utilizzo polifunzionale nel quale convivranno, oltre alla rinnovata destinazione teatrale, anche una destinazione didattica e universitaria sul tema della comunicazione e dell’arte in tutte le sue sfaccettature, una destinazione a laboratorio delle arti e della musica – con l’individuazione di aree dove i musicisti o i gruppi musicali locali possano provare e svolgere le loro attività – una destinazione cinematografica dove potrà trovare sede un nuovo circolo del cinema. Il progetto dovrà prevedere anche una efficace e raffinata proposta di ristorazione, sia attraverso il rilancio dell’antico bar – caffetteria, sia attraverso la realizzazione di spazi integrati alla fruizione delle rappresentazioni musicali e teatrali. L’obiettivo è inoltre quello di aprire il Teatro Comunale allo spazio circostante, coinvolgere la Città, farlo divenire punto di riferimento dell’intera area del bacino della coesione territoriale, con percorsi e proposte “inclusive”, che possano offrire servizi ed opportunità, accogliere il turista e informarlo sull’offerta culturale complessiva della città e di tutto il territorio.