IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PRESSO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: un’opportunità formativa educativa e professionale accompagnata da un contributo mensile di in euro 444,30 per 12 mensilità.

Sono 59 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile universale nei progetti del Comune di Alessandria e dei suoi Enti di accoglienza.

Fino alle ore 14.00 di lunedì 26 gennaio 2022 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 6 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023.

I progetti disponibili nel Comune di Alessandria e nei suoi Enti di Accoglienza hanno una durata di dodici mesi con un orario di servizio di 25 ore settimanali, 1.145 ore annue. Ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma di intervento che risponde ad uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda uno specifico ambito di azione individuato tra quelli indicati nel Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale.

Tutti i progetti del Comune di Alessandria e degli enti partner prevedono un periodo di tutoraggio nell’ambito del servizio da svolgere finalizzato a fornire ai volontari, attraverso un percorso di orientamento al lavoro, strumenti e informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale a termine del servizio civile.

Gli aspiranti operatori volontari possono scegliere tra i seguenti progetti (N.B. al momento della compilazione della domanda occorre inserire il codice indicato accanto alle diverse sedi) :

“Uguali e Informati: servizi ed attività a supporto della cittadinanza attiva dei giovani per una formazione consapevole” che si sviluppa su 3 sedi e ha 7 posti disponibili: Informagiovani – piazza Vittorio Veneto n.1 – Alessandria (codice sede: 178386 – n. posti disponibili: 2) Servizio Lavoro Orientamento e Servizio Civile – piazza Giovanni XXIII n. 6 – Alessandria (codice sede: 178395 – n. posti disponibili: 3) Ufficio Giovani Via Gagliaudo n. 2 – Alessandria (codice sede: 178403 – n. posti disponibili: 2)

"Ricostruire la comunità educante", che si sviluppa su 6 sedi ed in totale ha 18 posti:

, che si sviluppa su 6 sedi ed in totale ha 18 posti: Ludoteca “C’è sole e luna” – via Verona n. 103 – Alessandria (codice sede: 178388 – n. posti disponibili: 4)

– via Verona n. 103 – Alessandria (codice sede: 178388 – n. posti disponibili: 4) Centro Gioco “Il Bianconiglio” – via Gambalera n. 74 – 15122 Alessandria (codice sede: 178381 – n. posti disponibili: 4)

– via Gambalera n. 74 – 15122 Alessandria (codice sede: 178381 – n. posti disponibili: 4) Centro di riuso creativo “Remix” – Via Pietro Nenni n. 72 (codice sede: 178377 – n. posti disponibili: 2)

– Via Pietro Nenni n. 72 (codice sede: 178377 – n. posti disponibili: 2) Centro famiglia “Monditondi” – Via Abba Cornaglia n. 29 – Alessandria (codice sede: 178380 – n. posti disponibili: 2)

– Via Abba Cornaglia n. 29 – Alessandria (codice sede: 178380 – n. posti disponibili: 2) Soggiorno Borsalino – Corso Alfonso Lamarmora n. 13 – Alessandria (codice sede: 175513 – n. posti disponibile: 4)

– Corso Alfonso Lamarmora n. 13 – Alessandria (codice sede: 175513 – n. posti disponibile: 4) Museo Etnografico “C’era una volta” – Piazza della Gambarina n. 1 – Alessandria (codice sede: 178390 – n. posti disponibile: 2)

"Ti Accompagno In Comune: una città alla portata di tutti", si sviluppa su 1 sede:

si sviluppa su 1 sede: URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico – Piazza della Libertà 1 Alessandria (codice sede: 178401 – n. posti disponibili: 4)

"Un Patrimonio Per Tutti. Libri, audio, video dalle biblioteche ai lettori.", si sviluppa su 3 sedi e ha 8 posti disponibili:

, si sviluppa su 3 sedi e ha 8 posti disponibili: Biblioteca Civica “Francesca Calvo” – Piazza Vittorio Veneto n. 1 – Alessandria (codice sede: 178375 – n. posti disponibili: 4)

– Piazza Vittorio Veneto n. 1 – Alessandria (codice sede: 178375 – n. posti disponibili: 4) Soggiorno Borsalino – Corso Alfonso Lamarmora n. 13 – Alessandria (codice sede: 175513 – n. posti disponibili: 2)

– Corso Alfonso Lamarmora n. 13 – Alessandria (codice sede: 175513 – n. posti disponibili: 2) ISRAL – Istituto storico per la storia della resistenza e della società contemporanea – Via dei Guasco n. 49 – Alessandria (codice sede: 175523 – n. posti disponibili: 2)

"Naturalmente Futuro: per un domani sempre più equo e sostenibile", si sviluppa su 2 sedi e ha 6 posti:

”, si sviluppa su 2 sedi e ha 6 posti: Museo Etnografico “C’era una volta” – Piazza della Gambarina n. 1 – Alessandria (codice sede: 178390 – n. posti disponibili: 4)

– Piazza della Gambarina n. 1 – Alessandria (codice sede: 178390 – n. posti disponibili: 4) Giardino botanico “Dina Bellotti” – Via Monteverde n. 20 Alessandria (codice sede: 178385 – n. posti disponibili: 2)

"SIMMETRIE COLLETTIVE: interventi di aiuto e di sviluppo di autonomie per persone fragili.", il quale coinvolge 3 enti di accoglienza su 6 sedi per un totale di 16 posti:

, il quale coinvolge 3 enti di accoglienza su 6 sedi per un totale di 16 posti: CISSACA – Consorzio servizi sociali Alessandria – via Duccio Galimberti n. 2/a Alessandria (codice sede: 175684 – n. posti disponibili: 4)

– Consorzio servizi sociali Alessandria – via Duccio Galimberti n. 2/a Alessandria (codice sede: 175684 – n. posti disponibili: 4) Soggiorno Borsalino – Corso Alfonso Lamarmora n. 13 – Alessandria (codice sede: 175513 – n. posti disponibili: 4)

– Corso Alfonso Lamarmora n. 13 – Alessandria (codice sede: 175513 – n. posti disponibili: 4) FOR.AL “R. Testa” Alessandria – Spalto Marengo n. 44 Alessandria (codice sede: 175512 – n. posti disponibili: 2)

– Spalto Marengo n. 44 Alessandria (codice sede: 175512 – n. posti disponibili: 2) FOR.AL “B. Baronino” Casale Monferrato – via Luigi Marchino n. 2 Casale Monferrato (AL) (codice sede: 175529 n. posti disponibili: 2)

– via Luigi Marchino n. 2 Casale Monferrato (AL) (codice sede: 175529 n. posti disponibili: 2) FOR.AL “C. Canefri” Novi Ligure – Via Giosuè Carducci n. 6 – Novi Ligure (AL) (codice sede: 175543 – n. posti disponibili: 2)

– Via Giosuè Carducci n. 6 – Novi Ligure (AL) (codice sede: 175543 – n. posti disponibili: 2) FOR.AL “V. Melchiorre” Valenza – Via Raffaello Sanzio n. 2 Valenza (AL) (codice sede: 175548 – n. posti disponibili: 2)

Per partecipare alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti :

cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. Diploma di scuola media superiore per tutti i progetti del Comune di Alessandria e degli enti di accoglienza ad eccezione del progetto “SIMMETRIE COLLETTIVE: interventi di aiuto e di sviluppo di autonomie per persone fragili.”, per cui è richiesto il possesso della Qualifica-Diploma professionale biennale/triennale.

Per informazioni sui progetti e sulle modalità di presentazione della domanda, l’Ufficio del Servizio Civile del Comune di Alessandria ha organizzato per il giorno 20 gennaio 2022 alle ore 15.00 un incontro informativo INFO DAY .

Il webinar sarà su Google Meet. Per partecipare inviare una mail a servizio.civile@comune.alessandria.it

Si ricorda che gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Indicando come filtro il codice sede riportato a fianco delle rispettive sedi si può accedere direttamente alla sede del progetto di interesse.

Per accedere alla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema attraverso lo SPID. Se il candidato ritiene di aver sbagliato o se si vuole cambiare progetto è possibile ritirare la candidatura e ripresentarla entro i termini previsti per la scadenza del bando del 26 gennaio 2022 ore 14.00. È possibile, presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti del Bando.

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione da ciascun candidato e attraverso un colloquio. Il Comune di Alessandria pubblicherà sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “Servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio e la modalità di realizzazione.

Per conoscere nel dettaglio i progetti del Comune di Alessandria e degli enti di accoglienza, i requisiti necessari e le modalità di presentazione della domanda consultare la home-page del Comune di Alessandria al seguente indirizzo:

https://www.comune.alessandria.it/Bando-Ordinario-2021-Servizio-Civile-Universale

L’Ufficio Servizio Civile del Comune di Alessandria è a disposizione dei giovani interessati per fornire informazioni sui progetti e/o supporto nella presentazione della domanda e nella richiesta dello SPID previo appuntamento.

Ufficio Servizio Civile del Comune di Alessandria,

interno cortile grande di Palazzo Cuttica (piazza Giovanni XXIII, 6 – Alessandria)

email: servizio.civile@comune.alessandria.it – tel. 0131 515.784/786/756