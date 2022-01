Sabato 22 Gennaio alle ore 21 avrà inizio la nuova stagione del Teatro della Juta di Arquata Scrivia con “Angelo Fausto Coppi- L’eroe nato contadino” una produzione “Culturale Blu” con Nino Formicola e Sabrina Negri, la regia è di Lorenzo Loris.

Lo spettacolo racconta il mito sportivo e la vita dell’uomo, fondendoli in una confessione dalla cadenza drammatica, che prende il via dal processo per adulterio.

In scena lui, Fausto Coppi (Nino Formicola), che ricorda soffre e gioisce, e la Dama Bianca (Sabrina Negri) figura silenziosa che si trasforma nel pubblico ministero. Scorrono dunque, nella mente e nella memoria del campionissimo, i giorni della gloria e quelli dell’infamia, i volti degli avversari e quelli dei familiari, i moti di passione e gli abissi dell’abbattimento, i momenti e i personaggi che hanno segnato la sua esistenza e anche la storia italiana. Fra ansie, tormenti, rimorsi, orgoglio e nostalgia, Coppi ripercorre la sua vita “con” e “per” gli spettatori: è un’anima che si svela, è un destino che si compie fino all’ultima tragedia.

Su tutto, la consapevolezza che la fama è un peso difficile da sopportare, un segno divino che, assieme alla benedizione, porta con sé la pena. A ricreare l’atmosfera di quegli anni contribuisce anche la musica, arrangiata ed eseguita da Simone Spreafico e Luca Garlaschelli, con il supporto della voce della cantante Patrizia Rossi, potentemente evocativa, suscitando commozione e allegria e completando il ritratto di un uomo e di un’epoca indimenticabili.

Nino Formicola è un comico, cabarettista e attore italiano, noto anche come Gaspare del duo comico “Zuzzurro e Gaspare” apparso in televisione per la prima volta nel 1978 nella trasmissione della RAI “Non Stop” e nell’anno successivo a “La sberla” in cui hanno proposto la performance dell’ingenuo commissario e del suo fido assistente.

Il duo ha raggiunto la popolarità con “Drive In”. Nel 1989 Formicola è nel cast di “Emilio” di cui è coautore. Ha partecipato ad alcune puntate di “Paperissima” e ad una puntata di “Zelig Circus”. Nel 2013, a seguito della morte di “Zuzzurro” (Andrea Cipriano Brambilla), Nino Formicola ha interrotto l’attività di cabarettista dedicandosi all’attività teatrale e all’associazione di volontariato “City Angels” di cui è testimonial ufficiale.

Sabrina Maria Negri è giornalista, drammaturga, scrittrice e attrice di teatro. Ha iniziato la sua carriera scrivendo racconti e monologhi di teatro fino a quando venne scoperta da Carlo delle Piane, da quel momento è iniziato il suo sodalizio artistico con celebrità del calibro si Tullio Solenghi, Alessandro Preziosi, Violante Placido, Bebo Storti, Cochi Ponzoni e tanti altri. Con la sua associazione culturale “Blu” organizza laboratori teatrali all’interno delle carceri. Tra le ultime produzioni teatrali porta uno spettacolo su Gianni Brera, il più grande giornalista sportivo di sempre interpretato da Bebo Storti. Scrive ed interpreta lo spettacolo su Fausto Coppi che porta in scena insieme all’attore Nino Formicola.

La stagione “Re-Match” è organizzata dall’associazione culturale “Commedia Community”, in collaborazione con il collettivo teatrale “Officine Gorilla” il Comune di Arquata Scrivia” ed il contributo del Comune di Gavin, Fondazione CRT e Regione Piemonte, è un progetto selezionato dal bando “Corto Circuito” della Fondazione Piemonte dal Vivo.

Informazioni e prenotazioni:

teatrodellajuta@gmail.com

Tel: 345-0604219

www.diyticket.it/festivals/277/stagione-re-match

Biglietti:

Intero euro:12,00

Under 18: euro 8,00

Abbonamento a tutti gli spettacoli “Re-Match” Euro 130,00

Abbonamento Under 18 e over 65 per tutti gli spettacoli “Re-Match” euro 110,00

Carnet 5 spettacoli (Arquata e Gavi) euro 55,00

Varnet 5 spettacoli Under 18 e Over 65 euro 45,00