Il Comune di Novi Ligure informa che il termine della mostra “Naturalmente Astratto”, allestita al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, è stato prorogato a domenica 13 febbraio 2022. L’esposizione è un omaggio alla carriera di Alberto Boschi, tra i maggiori artisti del territorio che ha segnato la pittura del secondo Novecento.

Per raccontare l’intensa poetica del suo percorso sono esposte circa 100 tele. Per visitare la mostra è obbligatorio essere in possesso del green pass “rafforzato” o super green pass.