Lunedì 10 gennaio 2022 si è riunito, in modalità virtuale, il Comitato organizzativo per i 150 della nascita di Don Orione. L’incontro si è aperto con la preghiera iniziale guidato da Rosita Dore, recentemente nominata responsabile generale dell’ISO, invocando l’intercessione del beato Carlo Acutis particolarmente per i giovani. A lei tutto il comitato ha espresso la gratitudine e assicurato preghiere per il nuovo incarico. Il presidente del comitato, Don Giovanni Carollo ha ringraziato tutti per il lavoro svolto finora con tanto entusiasmo e chiesto a tutti i membri di continuare a lavorare coinvolgendo sempre più persone.

Dopo la lettura del verbale della seduta precedente, il segretario Fabio Mogni ha invitato i rappresentanti delle varie realtà della Famiglia Carismatica Orionina a riferire in merito alle iniziative realizzate e a quelle in programma.

Si è deciso di rinviare nel mese di maggio, causa la situazione pandemica, la settimana vocazionale prevista dal 21 al 27 febbraio 2022 che aveva come scopo la conoscenza della figura di Don Orione, con sfondo vocazionale in particolare ai ragazzi, ma anche con momenti di preghiera per l’intera comunità cristiana.

Molte comunità hanno aderito al rito dell’accensione della lampada il giorno 20 novembre 2021 nella solennità della Madonna della Divina Provvidenza, patrona della Congregazione che, con la sua luce, illuminerà il cammino in questo Anno Vocazionale Orionino nel ricordo del 150° della nascita di Don Orione.

Si è convenuto di incontrarsi a breve in piccoli gruppi zonali per stabilire momenti formativi e di incontro per i giovani e per le intere comunità parrocchiali, in particolare nella zona del tortonese.

Ciascuno dei presenti continuerà nel portare avanti gli impegni assunti, impegnandosi a coinvolgere altri laici per essere più uniti nel nome di Don Orione.

Il prossimo incontro del Comitato si terrà il 10 febbraio 2022.