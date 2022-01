Si ricorda che l’ordinanza della Regione Piemonte per la procedura relativa ai danni dell’alluvione 2019 ha fissato al 19 gennaio 2022 il termine per le richieste di contributo da parte delle imprese. Le istanze devono essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo del Comune protocollo@pec.comunenoviligure.it con allegati i modelli di perfezionamento della domanda “Perizia asseverata modello P1” Procura speciale per la trasmissione della domanda di contributo Mod. C4 e Dichiarazione sostitutiva ad integrazione del Modello C1. La modulistica è disponibile sul sito del comune di Novi Ligure al seguente link http://www.comune.noviligure.al.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=2059&idArea=2040&idCat=59665&ID=59665&TipoElemento=categoria

Correlati