Il Mercatino di Natale (sabato 11 e domenica 12 dicembre, dalle 9.00 alle 19.00, in piazza Magnolie) farà da apripista agli eventi di San Bartolomeo al Mare per le festività natalizie 2021/22. Ci saranno i commercianti di San Bartolomeo al Mare, pronti a confezionare pensierini di Natale insieme agli hobbisti. Non mancheranno frittelle dolci, panfritto con salumi, cioccolata calda, panettone, vin brulé e molto altro, grazie ad associazione San Matteo, Donatori di Sangue, Alpini, vineria Tirovino e bar La Lampara. L’atmosfera è garantita, con la musica natalizia di Paolo Bianco, la postazione di Babbo Natale e l’animazione per bambini a cura dell’associazione San Matteo,

Dopo il Mercatino, a San Bartolomeo al Mare gli eventi continueranno nel rispetto delle liturgie del 24 dicembre, con la Messa del Santo Natale che sarà celebrata alle 22.00 nel Santuario di Nostra Signora delle Rovere, alle 22.30 nella Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo al Mare e a mezzanotte, sempre al Santuario di Nostra Signora della Rovere, in latino.

Subito dopo Natale, domenica 26 dicembre, turisti e cittadini potranno assistere alla suggestiva sfilata di Babbo Natale. Appuntamento alle 14.00 in piazza Torre Santa Maria, con l’associazione Top Kayak vestita a festa e pronta a pagaiare a ritmo di Jingle Bells. La stessa Associazione sportiva sarà presente anche il 31 dicembre per animare il Capodanno dei Bambini, previsto sempre in Piazza Torre Santa Maria, con la caccia al tesoro e pentolaccia finale. Le attività inizieranno alle ore 14.00.

Diventata ormai una tradizione irrinunciabile, la Passeggiata del Primo dell’anno fa capolino nel 2022 con la guida ambientale escursionistica Luca Patelli. Il primo gennaio alle 14.00 si parte da piazza Torre Santa Maria per godersi un paio d’ore di passeggiata immersi nel territorio di San Bartolomeo al Mare, tra borgate, campagne e mulattiere. I posti sono limitati e prenotabili telefonando al numero +39 347 600 69 39. Chi non parteciperà alla Passeggiata potrà attendere il ritorno dei partecipanti in piazza Torre Santa Maria, per il tradizionale brindisi con panettone con la musica di Mr Cuba.

Mercoledì 5 gennaio alle 11.00 la Banda Musicale di Alassio sfilerà in costume per l’iniziativa “Aspettando la Befana”, che coinvolge anche l’associazione Top Kayak in maschera, protagonista de “La Befana vien dal mare”.

Chiuderà il calendario delle Feste di San Bartolomeo al Mare, la 29esima edizione del Trofeo dell’Epifania, gara di tiro con l’arco che fa parte del campionato regionale e si terrà dalle 9.00 alle 17.00 nella palestra comunale.

PROGRAMMA

Sabato 11 e domenica 12 dicembre – Mercatino di Natale XVII edizione – Piazza Magnolie, dalle 9.00 alle 19.00. Due giorni di mercatino artigianale con la collaborazione di operatori commerciali, coltivatori diretti, OPI, hobbisti e associazioni locali. Merende natalizie previste per entrambi i giorni, giochi e attività per bambini.

Venerdì 24 dicembre – Santa Messa di NataleOre 22.00 Santuario di Nostra Signora della Rovere

Ore 22.30 Parrocchia di San Bartolomeo

Ore 24.00 Santuario di Nostra Signora della Rovere – Messa in latino

Domenica 26 dicembre – Sfilata di Babbo Natale – Piazza Torre Santa Maria, ore 14.00Sfilata di Babbo Natale a terra e in mare a cura di Top Kayak

Venerdì 31 dicembre – Capodanno dei bambini – Piazza Torre Santa Maria, ore 14.30Musica e caccia al tesoro con pentolaccia finale con Top Kayak

Sabato 1 gennaio – Passeggiata del Primo dell’Anno – Ritrovo in Piazza Torre Santa Maria, ore 14.00. Passeggiata sul territorio con la guida ambientale Luca Patelli. Durata 2 ore.

Sabato 1 gennaio – “Brindiamo al Nuovo Anno” – Piazza Torre Santa MariaOre 14.00 Animazione musicale

Ore 16.00 Brindisi con spumante e panettone

Mercoledì 5 gennaio – “Aspettando la Befana”Ore 11.00 Sfilata della Banda Musicale in costume e cimento a cura di Top Kayak