Da oggi, venerdì 10 dicembre, presso il punto vendita “Tigotà” di Tortona, sono presenti i volontari della Consulta delle Associazioni di Volontariato per confezionare i regali in cambio di una offerta; il ricavato sarà devoluto al Mercato della Solidarietà (nella foto) , associazione che sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, ha raccolto fondi per affrontare l’emergenza sociale. Di seguito il calendario: – venerdi 10 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00;- sabato 11 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00;- venerdi 17 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00;- sabato 18 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00;- martedì 21 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00;- mercoledì 22 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30;- giovedì 23 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00;- venerdì 24 dicembre dalle 10.00 alle 12.00.

