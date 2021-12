Una bella notizia per la città di Tortona che conferma che le protezioni come la mascherina che tanti indossavano all’aperto in via Emilia in presenza di assembramenti, funzionano.

I dati sulla diffusione del contagio di oggi, lunedì 20 dicembre, a Tortona, sono i seguenti: 50 persone residenti in città risultano positive al Covid-19 (tre in meno rispetto a venerdì scorso); in ospedale si trovano sempre cinque pazienti positivi al Covid ( = ), due ricoverati nel reparto di terapia intensiva, mentre gli altri sono sottoposti a cure di media intensità.