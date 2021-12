Federico Chiodi, sindaco di Tortona, è stato nominato presidente dell’assemblea dei sindaci Asl.

La nomina è stata formalizzata dopo che votazioni online effettuate nel corso della settimana dalle varie amministrazioni comunali della provincia di Alessandria.

“Sono onorato per questo incarico – dice Chiodi – e voglio trasmettere tutta la mia gratitudine ai c olleghi Sindaci per la fiducia che hanno voluto accordarmi. Sono anche soddisfatto per la scelta di Paolo Lantero come Vicepresidente, Sindaco di grande esperienza e capacità, con cui sono certo lavoreremo molto bene. Benché la Conferenza dei Sindaci abbia una competenza limitata, ha comunque voce in capitolo nella definizione degli indirizzi generali della programmazione socio-sanitaria e la possibilità di esprimersi in merito ai bilanci dell’Azienda Sanitaria.”

“Credo però – conclude il Sindaco di Tortona – che questa sia anche l’occasione per migliorare la comunicazione fra Sanità regionale, l’Asl, gli amministratori locali e le loro comunità. Il mio impegno sarà quindi quello di dare voce alle istanze di tutti i colleghi Sindaci della Provincia e dei loro Comuni, sia quelli grandi, sia, in particolar modo, i più piccoli che non sono parte della Rappresentanza dei Sindaci (composta esclusivamente dai centri maggiori) e hanno quindi minori possibilità di interfacciarsi adeguatamente con l’Azienda Sanitaria o la Regione. Credo sia fondamentale per tutti i nostri Comuni vedere garantiti i livelli di assistenza sanitaria essenziali per i nostri cittadini, avere una rete di presidi ospedalieri realmente integrati e sviluppare una sanità territoriale di cui abbiamo bisogno da troppo tempo.”